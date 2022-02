Boeing livre 32 appareils au mois de janvier

Boeing annonce avoir livré 32 appareils au mois de janvier. L'essentiel des livraisons concerne la famille 737 MAX (dont sept pour Ryanair), mais on compte également deux 737-800 (pour les P-8A Poseidon de la Navy), deux 767 pour le programme Tanker de l'US Air Force et un 777F pour une société de leasing en Chine.



L'avionneur américain indique avoir reçu des commandes brutes pour 77 appareils.



Elles se répartissent entre 55 737 MAX (pour American Airlines, Southwest Airlines et un client non identifié), huit 777F et les quatorze 777-8F de Qatar Airways, qui est devenue la compagnie de lancement du programme.



Le carnet de commandes compte quant à lui 5 179 avions, dont 4 161 Boeing 737.



(Image © Boeing)