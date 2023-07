Boeing livre 266 appareils en six mois

Boeing annonce avoir livré 60 appareils au mois de juin (48 737 MAX, un 737-800A, six 787, quatre 767 et un 777). Ainsi, sur six mois, les livraisons de l'avionneur américain ont concerné 266 appareils, répartis entre 216 737, un 747, neuf 767, neuf 777 et 31 787.



En parallèle, il a enregistré 527 commandes brutes (415 commandes nettes) depuis le début de l'année.



Le mois de juin a été marqué par la confirmation de commande d'Air India (pour 190 737 MAX, dix 777X et vingt 787) et celle de Riyadh Air (39 787-9).



(Cérémonie de signature du contrat d'Air India, lors du salon du Bourget en juin. Photo © Boeing)