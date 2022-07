Boeing livre 216 appareils sur le premier semestre

Boeing a publié son bilan des livraisons pour le premier semestre de 2022. Sur les six premiers mois de l'année, l'avionneur américain a livré 216 appareils.



Parmi eux se comptent 189 737. Pour la très grande majorité, ce sont des 737 MAX, mais six 737-800 destinés au secteur de la défense intègrent le décompte (cinq futurs P-8 américains et un coréen), ainsi qu'un BBJ.



Boeing a par ailleurs livré trois 747-8F, douze 767 (dont cinq futurs Tanker) et douze 777.



Sur la période, il a également enregistré des commandes nettes pour 205 appareils (286 commandes brutes). Le plus important contrat du mois de juin a été conclu avec un client qui n'a pas souhaité être identifié et a acquis 48 737 MAX.



(Photo © Le Journal de l'Aviation)