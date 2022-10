Boeing livre 112 appareils au troisième trimestre

Boeing a indiqué qu'il avait livré 112 appareils au cours du troisième trimestre, répartis entre 88 737, neuf 767, six 777 (tous cargo) et neuf 787 (les livraisons ayant repris au mois d'août après un an et demi d'interruption). Près de la moitié de ses appareils ont été livré en septembre (51).



Depuis le début de l'année, Boeing compte ainsi 328 livraisons : 277 de 737, trois de 747, vingt et une de 767, dix-huit de 777 et les neuf de 787.



En ce qui concerne les commandes, l'avionneur américain en a enregistré 542 depuis le début de l'année. En tenant compte des annulations et des reports, le carnet de commande s'est enrichi de 428 appareils.



Le troisième trimestre a été particulièrement riche puisque des contrats ont été signés pour l'acquisition de 256 appareils (notamment sous l'effet du salon de Farnborough en juillet). En septembre, 96 appareils ont été commandés (dont dix-sept par l'armée américaine).



(Photo © Boeing)