Boeing : les certifications des deux dernières variantes du 737 MAX glissent encore

Nouveau coup dur pour Boeing. L'avionneur de Seattle annonce s'attendre à un nouveau report des certifications des deux dernières variantes du 737 MAX lors d'une journée investisseurs organisée le 2 novembre.



Pour Stan Deal, le président de Boeing Commercial Airplanes (BCA), la certification FAA du 737-7 est désormais attendue pour le début de l'année prochaine. La certification du 737-10 n'est quant à elle pas attendue avant la fin de 2023 ou le début de 2024.



Pour les deux variantes, ces nouveaux calendriers sont donc désormais soumis à une décision favorable du Congrès pour un report de la réforme des exigences de certification des appareils.



Dans le cas contraire, les deux programmes devront en effet être profondément modifiés, notamment au niveau du poste de pilotage pour y intégrer un véritable EICAS (Engine Indication and Crew Alerting System) et non plus les simples diodes du Master Caution System.



Pour rappel, la non-exemption de la nouvelle législation « Aircraft Safety and Certification Reform Act of 2020 » entraînerait alors une disparité dans la qualification des équipages pour les 737-8/9 et 737-7/10, en plus d'un long processus qui pourrait atteindre plusieurs années pour pouvoir modifier et certifier les appareils.



Dans cette hypothèse, David Calhoun, le CEO de Boeing a déjà indiqué cet été qu'il était prêt à aller jusqu'à un abandon pur et simple de la version la plus capacitaire du 737 MAX.



