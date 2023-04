Boeing joint ses forces à sept projets de SESAR 3 pour moderniser le ciel européen

Boeing va collaborer avec les acteurs de SESAR 3 (Single European Sky ATM Research Joint Undertaking) sur sept nouveaux programmes de recherche, qui doivent renforcer la sécurité et optimiser l'exploitation de l'espace aérien européen.



L'avionneur américain participera notamment aux programmes SPATIO, EUREKA et JARVIS, pilotés par Collins Aerospace, Eurocontrol et ENAIRE et qui ont pour objet la gestion numérique du trafic aérien des drones (U-space) en Europe. Il apportera son savoir-faire dans l'intégration des aéronefs autonomes et l'exploitation des vertiports en recourant à de nouvelles stratégies, procédures et technologies fondées sur l'intelligence artificielle.



Il s'associera également à Airbus sur les projets GEESE et CICONIA, qui vont analyser la possibilité de récupérer l'énergie générées par le sillage des appareils et les émissions de CO2 pour optimiser la consommation de carburant et les approches.



« En tant que membre fondateur de l'entreprise commune SESAR 3, à laquelle nous apportons notre soutien sans réserve depuis sa création, nous nous félicitons de collaborer avec l'Union européenne, EUROCONTROL, Airbus, Collins Aerospace et ENAIRE en vue d'apporter des améliorations dont bénéficieront les différents acteurs de la chaîne de valeur aéronautique », commente Liam Benham, président de Boeing pour l'Union européenne, l'OTAN et les Affaires gouvernementales en Europe. « L'industrie aéronautique a toujours été un levier majeur de progrès technologique et économique, et nous sommes fermement convaincus que cette entreprise commune, à l'image des deux initiatives qui l'ont précédée, apportera des solutions matures dont l'impact net sera positif pour notre secteur. »



(Photo © SESAR-JU)