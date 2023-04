Boeing étoffe son programme ecoDemonstrator avec de nouveaux appareils « Explorer »

Boeing veut accélérer sur le programme ecoDemonstrator. Après avoir présenté un 777-200ER l'année dernière, choisi de seconde main pour pouvoir l'exploiter deux ou trois ans, l'avionneur a décidé de faire voler des avions « Explorer » pour tester des technologies particulières.



Le premier d'entre eux est un 787-10, qui sera chargé de démontrer les bénéfices sur les opérations d'une meilleure coordination de la navigation dans l'espace aérien international. Il réalisera en juin des vols vers Tokyo, Singapour et Bangkok (au départ de Seattle). Boeing et les fournisseurs de services de navigation aérienne des quatre pays détermineront conjointement les itinéraires de l'avion afin d'obtenir la trajectoire de vol optimale à travers plusieurs régions, en tenant compte de conditions telles que la météo, le trafic aérien et les fermetures d'espace aérien. A chaque vol sera réalisé avec le plus haut taux de carburant durable (SAF) disponible sur place.



L'ensemble de l'industrie estime qu'une optimisation des trajectoires de vol permettrait de réduire la consommation de carburant de jusqu'à 10 %.



En parallèle, les essais se poursuivent sur l'ecoDemonstrator dévoilé l'année dernière. Le 777-200ER va tester dix-neuf technologies, dont des cloisons murales de soute composées à 40 % de fibres de carbone recyclées et à 60 % de résines issues d'une matière première biosourcée, un capteur de niveau à fibre optique compatible avec les SAF, ou encore une application pour sacoche de vol électronique (EFB) comprenant Smart Airport Maps, une application permettant de favoriser la sécurité au roulage en représentant les données contextuelles des aéroports.



Boeing rappelle que depuis sa création en 2012, le programme ecoDemonstrator a testé environ 250 technologies, dont un tiers a par la suite été intégré à des produits et services.



(Photo © Boeing)