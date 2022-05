Boeing et Spirit AeroSystems s'entendent sur la MRO du 737 MAX

Boeing Global Services a conclu un accord MRO avec Spirit AeroSystems pour la famille 737 MAX. L'équipementier et l'avionneur deviennent ainsi partenaires pour la réparation des aérostructures du 737 MAX, notamment les nacelles et les commandes de vol. Il s'agit du premier programme de pooling proposé par Boeing pour ces pièces structurelles.



Boeing améliore ainsi son offre sur la maintenance et la réparation de ces équipements, en renforçant sa présence et en combinant le pool d'actifs de Boeing avec l'expérience de Spirit AeroSystems en matière de réparation.



« Notre activité sert notre clientèle au-delà de la vente d'avions, et nous pouvons désormais étendre le support de location et d'échange pour les aérostructures avec Spirit AeroSystems », souligne Mini Desai, vice-président de Commercial Spares and Managed Parts de Boeing Global Services.



Spirit AeroSystems est déjà très impliqué sur le programme 737 MAX puisqu'il produit le fuselage, l'inverseur de poussée, les becs et les volets. Il a également fortement étendu ses capacités MRO passant d'un à cinq centres MRO en trois ans.



(Photo © Boeing)