Boeing enregistre une commande de 777 Partners pour des 737 MAX

Le fonds d'investissement 777 Partners a passé une commande auprès de Boeing pour 24 737-8.



L'accord prévoit également des options sur une soixantaine d'appareils supplémentaires.



La société prévoit de placer ces 737 MAX auprès de ses clientes low-cost dans le monde. A noter que la compagnie canadienne Flair est l'une de ses filiales et qu'elle est impliquée dans la Value Alliance qui rassemble plusieurs low-cost d'Asie Pacifique.



Elle estime en effet que la reprise profitera d'abord aux sociétés les plus agiles et aux coûts les plus bas, tandis que les compagnies traditionnelles mettront davantage de temps à se relever de la crise et resteront en retrait.