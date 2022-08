Boeing enregistre des commandes pour 130 nouveaux appareils en juillet

L'avionneur américain Boeing a enregistré des commandes pour 130 nouveaux appareils (en brut) au mois de juillet, porter par les commandes de monocouloirs 737 MAX annoncées au cours du mois (dont 100 pour Delta Air Lines et 25 pour Qatar Airways).



Boeing a également vendu trois 777F : deux pour Air Canada et un nouveau pour FedEx.



Boeing a cependant subi des annulations pour quatre appareils, mais la bonne nouvelle est qu'il pourrait aussi comptabiliser une quarantaine d'autres appareils dans son carnet de commandes après avoir levé les doutes contractuels et financiers sur de précédentes commandes restées au carnet.



Les commandes nettes s'établissement désormais à 362 appareils sur les sept premiers mois de l'année.



L'avionneur américain a par ailleurs livré 26 appareils le mois dernier (23 737 MAX, 1 777F et 2 767-300F), soit un total de 242 depuis le début de l'année.