Boeing donne ses objectifs de livraisons de 737 MAX et de 787 pour 2023

Brien West, le directeur financier de Boeing, a profité de la journée investisseurs organisée par l'avionneur américain le 2 novembre, pour donner des objectifs de livraisons pour ses deux grandes familles d'avions commerciaux, les 737 MAX et 787. Boeing table ainsi sur une fourchette de 400 à 450 monocouloirs et 70 à 80 Dreamliner l'année prochaine.



Dans cette hypothèse, le cash flow opérationnel courant de Boeing Commercial Airplanes (BCA) devrait se situer entre 2,5 et 3,5 milliards de dollars l'année prochaine. Le retour des activités de BCA a un niveau normal ne devrait être atteint qu'à horizon 2025-2026 avec environ 50 737 MAX livrés par mois, une dizaine de 787 et quatre 777X par mois.



(Photo © Boeing)