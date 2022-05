Boeing déménage son siège à Arlington

L'avionneur américain s'éloigne encore un peu plus de Seattle... Boeing a annoncé qu'il allait déménager son siège mondial de Chicago pour l'installer à Arlington, à côté de Washington DC. Arlington abrite déjà un campus spécialisé dans le développement d'avions de pointe et de systèmes autonomes.



Boeing prévoit par ailleurs de développer un centre de recherche et de technologie dans la région, qui sera spécialisé dans la cybersécurité, les opérations autonomes, les sciences quantiques et l'ingénierie des logiciels et des systèmes.



« Nous sommes ravis de nous appuyer sur nos fondations ici, en Virginie du Nord. La région est un lieu stratégique pour notre siège compte tenu de sa proximité avec nos clients et nos actionnaires, et de son accès à des talents de classe mondiale en technique et en ingénierie », a commenté Dave Calhoun, le PDG de Boeing.



L'avionneur maintiendra une présence à Chicago mais y réduira son empreinte. Cela a déjà commencé avec la crise sanitaire, où le télétravail notamment a été développé, réduisant le besoin en espaces de bureaux. Dave Calhoun souligne que cela permettra de réorienter des investissements vers les installations de production et d'ingénierie et la formation.



(Photo © Boeing)