Boeing compte toujours livrer entre 400 et 450 monocouloirs 737 cette année

A l'occasion de la présentation de ses résultats trimestriels, Boeing a confirmé ses objectifs de livraison pour sa filiale Boeing Commercial Airplane (BCA) : l'avionneur devrait livrer entre 400 et 450 737 MAX cette année. L'accélération des cadences de production est elle aussi confirmée : il compte atteindre 38 appareils par mois dans le courant de l'année. Les précédentes prévisions évoquaient une cadence de 42 appareils par mois au début de 2024, puis cinquante par mois en 2025-2026.



Le problème détecté chez Spirit Aerosystems (un processus de fabrication non-conforme sur deux raccords de la partie arrière du fuselage, désormais corrigé chez le fournisseur) va toutefois entraîner des retards dans les livraisons à court terme, liés aux inspections et corrections nécessaires sur les appareils encore non remis à leur compagnie cliente (qui vont toucher 75 % de son inventaire actuel).



Boeing n'a pas modifié le calendrier de ses fournisseurs, afin d'être en mesure d'atteindre son objectif annuel, et prévient donc que son inventaire va temporairement augmenter. Il espère pouvoir reprendre l'assemblage final des appareils en production dans les mois à venir.



En parallèle, le programme 787 va également augmenter ses cadences de production, de trois appareils par mois actuellement à cinq à la fin de l'année puis dix en 2025-2026.



Au premier trimestre, BCA a livré 130 appareils (contre 95 au premier trimestre 2022), ce qui a provoqué une hausse de 60 % de son chiffre d'affaires à 6,7 milliards de dollars, qui a elle-même entraînée le chiffre d'affaires du groupe : il atteint 17,9 milliards de dollars, en hausse de 28 %. Le groupe continue d'enregistrer une perte nette de 425 millions de dollars, presque divisée par trois par rapport à l'année dernière. Boeing a également enregistré des commandes nettes pour 107 appareils sur la période.



(Photo © Boeing)