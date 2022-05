Boeing Business Jets vend quatre BBJ 737 MAX et change de président

[EBACE 2022] Boeing a annoncé qu'il avait enregistré des commandes de différents clients pour quatre BBJ 737 MAX depuis le début de l'année.



Par ailleurs, Erika Pearson a pris la tête de la division de Boeing spécialisée dans les jets d'affaires. Elle succède à JD Detwiler, qui vient d'être nommé responsable du développement commercial des programmes de Boeing Defense, Space and Security.



« C'est un honneur de prendre la direction l'équipe BBJ à un moment aussi dynamique pour l'aviation d'affaires, alors que nous continuons à montrer les capacités exceptionnelles de nos luxueux jets privés à très grande cabine et à long rayon d'action, intégrés sur les plateformes commerciales les plus performantes », a-t-elle déclaré.



Elle souligne en effet que l'aviation d'affaires connaît un trafic en croissance et supérieur de 15% à 20% à celui de 2019. Le marché de l'occasion est par ailleurs au plus bas, avec une disponibilité tombée à 5% en 2021, ce qui entraîne une plus forte demande pour les avions neufs et une hausse des tarifs. Dressant le bilan de 2021, elle indique que deux ventes de BBJ ont été enregistrées en 2021 et que trois BBJ ont été livrés (deux BBJ 737-8 et un gros-porteur).



Alex Fecteau, directeur marketing de Boeing Business Jets, indique de son côté qu'il a constaté que l'aviation d'affaires avait attiré de nouveaux types de voyageurs, ceux qui voyageaient auparavant en première classe ou en classe affaires et qui ont pu goûter à l'aviation d'affaires ces derniers mois.



(Photo © Boeing Business Jets)