Boeing annonce une commande de 777 Partners pour 30 737 MAX

Boeing a conclu un nouvel accord avec 777 Partners, prévoyant l'acquisition par le fonds d'investissement de trente 737 MAX supplémentaires, dont des 737-8-200. Leur valeur est estimée à 3,7 milliards de dollars.



777 Partners détient à présent des engagements pour 68 appareils, 737-8 et 737-8-200. C'est son quatrième contrat cette année pour ce type d'appareils.



Ils permettront à ses compagnies low-cost affiliées (la principale étant Flair) d'étendre leurs opérations.



« Nous sommes depuis longtemps convaincus de la pertinence économique de la famille 737 MAX, mais nous sommes particulièrement enthousiasmés par la variante 737-8-200, qui représente la majeure partie de nos commandes supplémentaires. Nous sommes persuadés que cet appareil sera l'atout phare des compagnies ultra low-cost, notamment sur le marché des moins de 200 sièges. Avec le retour de la demande de voyages, notre quête d'efficacité en termes de coûts d'exploitation et d'empreinte carbone chez nos transporteurs s'est accélérée. Dans ces domaines, le 737-8 est convaincant et le 737-8-200 est tout simplement inégalé », affirme Josh Wander, partenaire de gestion de 777 Partners.



(Photo © Boeing)