Boeing a livré 340 appareils en 2021

Boeing a publié son bilan de livraisons pour 2021. L'avionneur américain annonce avoir remis 340 appareils à ses compagnies clientes.



Les livraisons ont principalement porté sur des monocouloirs, avec la remise en service des 737 MAX tout au long de l'année et la reprise des livraisons depuis décembre 2020 - après la recertification par la FAA de l'appareil modifié et au fur et à mesure que chaque pays a rétabli l'autorisation de vol. La famille 737 a ainsi cumulé 263 livraisons (dont 245 737 MAX, les autres étant des 737NG pour BDS et BBJ).



Les autres programmes ont quant à eux été ralentis. En fin de production, le 747 n'a enregistré la livraison que de sept appareils, tandis que 32 767 et 24 777 ont été remis à leur compagnie cliente.



Enfin, le programme de Dreamliner a vu quatorze livraisons sur l'année. Elles ont en effet été arrêtées il y a des mois et Boeing travaille toujours avec la FAA pour corriger des défauts de production.



En parallèle, Boeing a enregistré des commandes brutes pour 909 appareils sur l'année. Amputé des annulations et conversions, les commandes (nettes) atteignent 535 appareils. Là encore, le 737 MAX mène le jeu avec des engagements pour 765 appareils bruts (395 nets). Le programme 787 a en revanche enregistré plus d'annulations que de commandes, faisant baisser le carnet de commandes de 33 appareils.



