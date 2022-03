Boeing a livré 22 appareils au mois de février

Boeing a annoncé avoir livré 22 avions au cours du mois de février.



Ces appareils se répartissent entre une vingtaine de 737 MAX, un 777F (pour DHL) et un 747-8F (pour UPS).



En parallèle, l'avionneur a enregistré des commandes pour 37 appareils : dix-huit 737 MAX pour Air Lease, quatorze autres 737 MAX et cinq 777F pour des clients non identifiés.



Ainsi, depuis le début de l'année, Boeing a enregistré des commandes pour 114 appareils (87 737 MAX et 27 777 en version cargo) et en a livré 54.



