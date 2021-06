BOC Aviation : Rémi Le Meur nommé à la tête des ventes d'avions

BOC Aviation a nommé Rémi Le Meur en tant que Head of Aircraft Sales. Il remplace ainsi Andrew Taylor, qui restera au sein du loueur jusqu'à son départ à la retraite le 30 juin prochain afin d'assurer une transition en douceur.



Rémi Le Meur supervise désormais le département des ventes d'avions de BOC Aviation à l'échelle mondiale, avec comme responsabilité principale de revendre des appareils avec des contrats de location associés, ainsi que de gérer les relations avec les investisseurs sur ces avions commerciaux.



Rémi Le Meur sera basé au siège de BOC à Singapour. Il occupait précédemment le poste de directeur des locations et des ventes aux compagnies aériennes pour l'Europe et l'Afrique et était basé à Dublin.



Rémi Le Meur a rejoint la filiale leasing de la Bank of China en 2011. Il dispose de plus de 23 ans d'expérience dans la vente d'avions et le leasing.