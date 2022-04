BOC Aviation réalise 42 transactions au premier trimestre

BOC Aviation a indiqué qu'elle avait réalisé 42 transactions au premier trimestre de 2022. La société de leasing a réceptionné sept appareils, conclu des accords de leasing pour 22 autres et des engagements d'achat pour treize.



Elle souligne que son portefeuille compte 530 appareils : 383 qu'elle possède, 37 qu'elle gère et 110 en commande. Parmi les appareils en service, dix-sept ne sont plus couverts par des contrats de leasing.



Sa flotte en propre connaît un taux d'utilisation de 96,7%.



BOC Aviation souligne que ce bilan ne prend pas en compte les appareils qu'elle tente de récupérer auprès des compagnies russes après la résiliation des baux en mars, décidée en conformité avec les sanctions internationales prises à l'encontre de la Russie à la suite de l'invasion de l'Ukraine. Cette situation concerne dix-sept avions qu'elle détient (d'une valeur de 589 millions de dollars, soit 2,5% de ses actifs) et un qu'elle gérait.