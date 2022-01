BOC Aviation nomme un nouveau directeur des ventes pour l'Europe et l'Afrique

BOC Aviation a annoncé la nomination de Conor Stafford au poste de directeur Leasing et Ventes pour l'Europe et l'Afrique.



Il a pris ses fonctions le 10 janvier et est responsable de toutes les activités marketing et de leasing de ces deux régions.



Il reportera à Paul Kent, directeur commercial pour l'Europe, l'Afrique et les Amérique.



Précédemment directeur marketing de Goshawk, il compte plus de dix-sept ans d'expérience dans le secteur de l'aviation, son expertise allant de la recherche et de la location d'avions à la gestion des transactions juridiques et de portefeuille.