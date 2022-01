BOC Aviation juge son activité solide en 2021

BOC Aviation annonce avoir terminé l'année 2021 avec un portefeuille de 380 appareils - auxquels s'ajoutent des commandes pour 104 appareils supplémentaires (35 de la famille A320neo, 45 737 MAX, 21 787 et trois 777-300ER).



Ces appareils ont une moyenne d'âge de moins de quatre ans et leurs contrats de location courent pour 8,3 ans en moyenne. Ils sont placés auprès de 86 compagnies dans 38 pays.



Quelque 160 transactions ont été conclues sur l'année. La société de leasing a notamment réceptionné 52 appareils neufs, en a vendus 26 (qui étaient en pleine propriété ou en location) et a signé des contrats de leasing pour 74 autres.