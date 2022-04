BOC Aviation commande 80 Airbus de la famille A320neo

BOC Aviation a conclu un accord avec Airbus portant sur l'acquisition de 80 appareils de la famille A320neo.



La livraison des appareils est planifiée pour 2027 à 2029.



La commande se répartit entre dix A321XLR, cinquante A321neo et vingt A320neo.



« Il s'agit de la plus importante commande que nous ayons jamais passée et elle portera à 546 le nombre total d'appareils Airbus achetés depuis notre création », a souligné Robert Martin, directeur général et chef de la direction de BOC Aviation.



(Photo © Airbus)