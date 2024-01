BOC Aviation a conclu un accord avec Airbus portant sur l'acquisition de six appareils de la famille A320neo.



Il se répartit entre quatre A321neo et deux A320neo, qui rejoindront tous la flotte de Condor en 2027 et 2028.



Condor avait annoncé sa décision de renouveler sa flotte moyen-courrier avec la famille A320neo en juillet 2022 et son choix d'intégrer 41 appareils, certains acquis directement auprès d'Airbus et les autres en leasing. La compagnie avait alors choisi une motorisation Pratt & Whitney.



(Photo © Airbus)