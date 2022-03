BOC Aviation acquiert 11 Boeing 737 MAX 8 pour Lynx Air

BOC Aviation a conclu un nouvel accord avec Boeing portant sur l'acquisition de onze 737 MAX 8. Les appareils seront par la suite couverts par des contrats de location à long terme avec Lynx Air.



Les livraisons à la start-up canadienne doivent avoir lieu en 2023 et 2024.



Lynx Air prépare en effet le lancement de ses opérations pour le début du mois d'avril. La compagnie ultra-low-cost a déjà reçu un 737-8.



Elle détient des commandes et des accords de leasing prévoyant l'intégration de 46 Boeing 737-8 sur sept ans et vient notamment tout juste de signer un accord de sale and lease back avec Aergo Capital sur trois appareils.



(Photo © Lynx Air)