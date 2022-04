Bob Cummings de retour chez Swoop

Swoop annonce le retour de Bob Cummings à sa tête. Il prendra ses fonctions de président le 18 avril.



Il était jusqu'alors directeur général de Central Mountain Air, charge qu'il a endossée ces deux dernières années. Avant cela, il avait passé treize ans au sein du groupe WestJet, notamment au poste de président de Swoop à partir de 2018. C'est lui qui avait dirigé la création et le lancement de la compagnie ultra-low-cost.



Au sein du groupe, il a occupé divers postes de direction - notamment directeur commercial - qui lui ont permis de travailler au lancement de WestJet Encore et de faire croître les activités de WestJet Vacations et WestJet Rewards.



Il remplace Charles Duncan qui devient EVP Intégration et projets stratégiques.



(Photo © WestJet)