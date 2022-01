Bluebird Nordic prend trois Boeing 777-300ER qui seront convertis en avions cargo plus tard

L'opérateur ACMI islandais Bluebird Nordic annonce avoir acquis trois Boeing 777-300ER en leasing par le biais de sa maison-mère Avia Solutions Group (ASG). Un premier appareil a déjà été livré (SN 37705, ex-Emirates, appartenant à STLC Europe Twenty Five Leasing Ltd, filiale de GTLK Europe).



Bluebird Nordic précise aussi que si ces appareils sont aujourd'hui configurés avec une cabine pour transporter des passagers, ils seront bientôt vidés de leurs sièges pour pouvoir transporter du fret en tant que « preighter » (avion cargo temporaire, charge maximale de 60 tonnes) ou pour du transport de passagers VIP/Corporate.



Mais l'opérateur islandais a surtout annoncé qu'ils seront ensuite définitivement convertis en avions tout cargo à partir de 2024 pour pouvoir emporter plus de 100 tonnes de fret. La société qui sera en charge des conversions P2F n'a pas été précisée.



Le Boeing 777-300ER peut être transformé en avion cargo définitif par deux entreprises spécialisées dans le monde : IAI (programme 777-300ERSF mené avec GECAS, première livraison en 2023) et Mammoth Freighters (programme 777-300ERMF).



« Si cela se passe comme prévu, nous ajouterons probablement plus de gros-porteurs à la flotte Bluebird », a déclaré Gediminas Ziemelis, fondateur et président du conseil d'administration d'ASG. « Avec cet investissement, nous nous positionnons fermement dans l'ACMI d'avions cargo à fuselage large . Nous sommes déjà l'une des plus grandes sociétés ACMI en Europe et notre intention est de renforcer encore notre position » a-t-il ajouté.



Pour rappel, ASG avait racheté Bluebird Nordic à ses propriétaires islandais au début de l'année 2020. Le groupe chypriote détient notamment les autres opérateurs européens SmartLynx Airlines et Avion Express.



Bluebird Nordic souhaite par ailleurs aligner 25 Boeing 737-800 convertis en cargos dans sa flotte d'ici la fin de l'année 2024. Elle compte profiter ainsi des opportunités qui se présentent dans le domaine du fret aérien à la suite de l'épidémie de covid-19. Elle opère aujourd'hui avec un 737-300F, sept 737-400F et un pemier 737-800F (AviaAM Leasing).



Basée sur l'aéroport international de Keflavík, l compagnie Bluebird assure des vols pour des grands intégrateurs comme DHL, UPS et ASL/FedEx. Elle opère également des vols de transport de fret vers et depuis l'Islande pour son propre compte grâce à des accords interlignes avec UPS, Emirates et Aer Lingus par exemple.



(Photo © Bluebird Nordic)