Blueberry Aviation se lance aussi dans le stockage d'avions en République tchèque

Après Czech Airlines Technics (CSAT) et FlyTec Aviation Services, la société monégasque Blueberry Aviation vient aussi de lancer des services de stationnement de longue durée, de stockage, de maintenance ainsi que de démantèlement et de recyclage en République tchèque.



Ces services seront proposés sur l'aéroport d'Ostrava en partenariat avec la société MRO Job Air ainsi qu'avec Roth International.



La plateforme aéroportuaire dispose d'une piste de 3500m et est capable d'accueillir une centaine d'appareils sur ses aires de stationnement et ses hangars (17 000 m2 habrités).