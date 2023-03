Blue JAAG crée Fly And Fight pour lancer la nouvelle édition du Trophée Aigle

Le Trophée Aigle est une compétition de simulation de vol, qui vise à inscrire cette discipline dans le paysage de l'esport et à diffuser la culture aéronautique et spatiale auprès des jeunes. L'association estime que le côté ludique permet de mieux les toucher et d'aller leur parler sur leur terrain, tout en présentant ses facettes très réelles (puisque la simulation de vol est utilisée dans la vie du pilote). Le Trophée est également un moyen de diffuser la culture du secteur.



(Image de l'édition 2022 du Trophée Aigle. Photo © R&C Design pour Blue JAAG) L'association Blue JAAG a annoncé la création de Fly And Fight pour professionnaliser le Trophée Aigle, qui vivra sa seconde édition cette année.Le Trophée Aigle est une compétition de simulation de vol, qui vise à inscrire cette discipline dans le paysage de l'esport et à diffuser la culture aéronautique et spatiale auprès des jeunes. L'association estime que le côté ludique permet de mieux les toucher et d'aller leur parler sur leur terrain, tout en présentant ses facettes très réelles (puisque la simulation de vol est utilisée dans la vie du pilote). Le Trophée est également un moyen de diffuser la culture du secteur.Les qualifications pour le Trophée Aigle 2023 auront lieu en ligne. Les candidats pourront s'inscrire à partir du 25 mars en se connectant sur le site Fly and Fight Les finales se font, elles, en présentiel, «». Cette année, elles auront pour cadre le salon du Bourget au mois de juin.(Image de l'édition 2022 du Trophée Aigle. Photo © R&C Design pour Blue JAAG)