Binter augmente la voilure et se prépare à desservir Madrid

La compagnie espagnole Binter Canarias (Binter) se développe vite. En préparation du lancement d'une liaison directe entre les Îles Canaries et Madrid, Binter a réceptionné quatre Embraer E192-E2 de 132 sièges au mois de décembre (et un cinquième un mois plus tôt).



La compagnie assurera en effet 112 rotations par semaine vers la capitale espagnole à partir du mois prochain, depuis les aéroports de Ténérife-Nord et de Grande Canarie. Binter prévoit également de recevoir six autres E195-E2 à partir du mois d'août, des appareils qui avaient été commandés à l'avionneur brésilien lors du dernier salon du Bourget en juin 2023. Elle disposera alors 16 avions commerciaux des familles E-Jet d'Embraer (dont 15 E195-E2).



Binter vient par ailleurs de signer un contrat avec Nordic Aviation Capital (NAC), la société de leasing danoise basée en Irlande, pour lui louer un ATR 72-600. Elle en aligne déjà 24 exemplaires.



(Photo © Binter)