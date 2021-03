Biman réceptionne un dernier Dash 8-400

De Havilland Canada a livré le dernier des trois Dash 8-400 commandés par la compagnie Biman Bangladesh en 2018 auprès de la Corporation commerciale canadienne (CCC).



La compagnie porte-drapeau du Bangladesh réceptionne ainsi l'un des derniers avions régionaux de ce type, l'avionneur canadien ayant moins d'une quinzaine d'appareils en carnet et alors que tous ne seront probablement pas livrés avant la suspension du programme.



Le nouveau Dash 8-400 de Biman vient ainsi rejoindre les deux avions du même type livrés depuis le mois de novembre dernier, ainsi que les deux autres exemplaires produits par Bombardier et livrés en 2015 et 2018.



Pour rappel, De Havilland Canada a confirmé en février qu'il avait décidé d'arrêter temporairement la production de l'ex-Q400 au deuxième semestre, en l'absence de nouvelles commandes depuis 2019. Cette suspension va s'accompagner de l'abandon du site d'assemblage de Downsview, près de Toronto, qui emploie 500 personnes.



(Photo © Biman Bangladesh)