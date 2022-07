Bii signe un accord exclusif de location d'équipements d'A320 avec la compagnie bulgare EAC

Bii.aero annonce a signé un accord exclusif de location et d'échange de pièces avec la compagnie aérienne bulgare European Air Charter (EAC). L'accord de trois ans, qui comprendra à terme 10% de l'inventaire A320 de Bii, verra également la société assurer la gestion des réparations pour la compagnie aérienne.



L'inventaire des équipements fournis à EAC a été expédié depuis l'entrepôt de Bii à Londres fin avril et est réparti entre la base de la compagnie à Sofia et l'Allemagne. Les 8 A320 de la compagnie bulgare assurent en effet des vols charters depuis 8 villes en Allemagne vers des destinations en Égypte, en Bulgarie, en Croatie ou en Italie.



(Photo © European Air Charter)