Bestfly veut intégrer un Embraer 190 et un ATR 72-600 supplémentaires avec ACIA

Bestfly poursuit le plan de densification de sa flotte. La compagnie privée angolaise a conclu un accord avec le loueur ACIA Aero Leasing pour la location d'un Embraer 190 et un ATR 72-600 (elle exploite déjà deux autres turbopropulseurs du même type loués chez ACIA).



Ce premier E190 prévu pour Bestfly est également le premier avion multi-segment du portefeuille commercial d'ACIA - qui gère actuellement plus de 50 avions régionaux de passagers et de fret loués à des opérateurs dans plus de 18 pays dans le monde.



Les deux parties ont en outre convenu d'étendre davantage l'accord à partir de 2022, Bestfly s'engageant pour quatre appareils supplémentaires.



Pour rappel , Bestfly, fondée en 2009,opère à la fois sur le marché de l'aviation d'affaires et du transport aérien, exploitant trois avions ATR-72 sur plusieurs routes.



La compagnie, en pleine de croissance, a récemment racheté l'opérateur Transportes Interilhas de Cabo Verde (TICV) à l'espagnole Binter.