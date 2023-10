BeOnd tient son premier Airbus pour lancer ses vols vers les Maldives

BeOnd, la nouvelle compagnie 100% classe d'affaires basée à Malé (Maldives) a officiellement dévoilé son premier appareil, un Airbus A319 (MSN 2119, 8Q-FBA, CFM56) livré neuf à easyJet en 2004. Le monocouloir est aménagé avec 44 sièges et assurera des vols « loisirs haut de gamme ».



La nouvelle compagnie a para ailleurs annoncé qu'elle avait obtenu son CTA et qu'elle opérera vers Munich et Zurich (via Dubaï), à partir de la mi-novembre. Elle desservira également Riyad.



Initialement connu sous la dénomination Arabesque, le nouveau transporteur est soutenu par des investissements émiratis, en partenariat avec la holding multisectorielle maldivienne SIMDI Group. Elle est dirigée par Tero Taskila (Estonian Air, Qatar Airways, Air Baltic, Gulf Air). Max Nilov, ancien directeur régional chez Boeing pour le Moyen-Orient et l'Asie, occupe le poste de directeur de la stratégie au sein de l'entreprise. La direction commerciale a été confiée à l'allemand Sascha Feuerherd, ancien directeur de Alton Aviation Consultancy. Tous les deux sont cofondateurs du projet.



BeOnd prévoit à terme d'exploiter une flotte qui comprendra jusqu'à 16 Airbus A321neo aménagés pour acceuillier 68 passagers avec des sièges exclusivement fournis par Optimares.



(Photo © BeOnd)