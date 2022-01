Benjamin Moreau nommé SVP Strategy & Business Development d'AFI KLM E&M

Air France-KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) annonce la nomination de Benjamin Moreau au poste de SVP Strategy & Business Development. Cette nomination est effective depuis le 1er janvier. Benjamin Moreau était précédemment SVP Components d'AFI KLM E&M depuis 2018.



Il remplace ainsi Johann Panier. Ancien élève de l'Ecole Polytechnique et de l'Ecole Nationale Supérieure de l'Aéronautique et de l'Espace, Benjamin Moreau a débuté sa carrière comme consultant chez A.T. Kearney, avant de rejoindre AFI KLM E&M en 2002.



Il a débuté en tant que chef de projet au sein de la division Avionique, avant d'assumer diverses responsabilités, notamment celles de directeur des ventes pour les grands comptes et de responsable du service client pour les équipements.



En 2014, il a été nommé PDG de CRMA, filiale d'AFI KLM E&M spécialisée dans la réparation des équipements et la révision de modules de moteurs, dont les revenus ont doublé au cours de ses quatre années à ce poste.



