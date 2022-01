Belle année 2021 pour Dassault Aviation

Dassault Aviation a vécu une belle année 2021 d'un point de vue commercial. L'avionneur a en effet dépassé ses prévisions de livraisons de Falcon sur l'année, en en remettant une trentaine à ses clients alors qu'il anticipait 25 livraisons (contre 34 en 2020).



Les livraisons de Rafale sont elles parfaitement en ligne avec les prévisions, avec 25 avions de chasse livrés à l'export (contre treize en 2020).



Le dynamisme est également visible du côté des commandes. Des engagements ont été recensés pour 51 Falcon en 2021, contre quinze en 2020. Quant au programme Rafale, il a cumulé les succès et compte des commandes pour 49 appareils, douze de la part de l'armée française et 37 à l'export - le contrat avec les Emirats arabes unis pour 80 chasseurs sera comptabilisé en 2022.



Le carnet de commandes se renforce. Il comptait 55 Falcon et 86 Rafale au 31 décembre 2021 (contre 34 Falcon et 62 Rafale un an auparavant).



(Photo © Dassault Aviation)