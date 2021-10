Bell Textron se dote de capacités MRO au Canada

Bell annonce le déploiement d'une nouvelle activité de maintenance, de réparation et de révision (MRO) dans ses installations de Mirabel, au Canada. Les capacités MRO de Bell Textron Canada concerneront aussi bien le Bell 206 - le premier hélicoptère de Bell produit sur place - que d'autres programmes actuellement en cours de production.



Les nouvelles capacités comprennent les opérations de maintenance, la remise à neuf d'appareils, les mods & upgrades, les STC et l'installation de kit, les remises en peinture, ainsi que du support client sur site.



« Nous sommes fiers de proposer ces nouveaux services à nos clients dans nos installations de Mirabel », a déclaré Steeve Lavoie, président de Bell Textron Canada Limitée. « Nous sommes présents à Mirabel depuis 35 ans et nos installations abritent des capacités de matériaux composites, d'assemblage final, de finition et de peinture, de même que des services d'ingénierie et de soutien technique des produits. Étant donné l'augmentation de la demande en matière d'entretien, la bonification des activités de soutien de nos clients s'est imposée » a-t-il ajouté.



Pour rappel, Bell Textron Canada a produit plus de 5 600 hélicoptères commerciaux et livré plus de 1 000 appareils à des clients canadiens.



(Photo © Bell Textron)