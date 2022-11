Bell a livré son dernier hélicoptère d'attaque de la famille Cobra pour l'armée américaine

Bell Textron vient de livrer le dernier exemplaire de son AH-1Z Viper destiné au Corps des Marines des États-Unis (USMC), concluant la longue histoire de la famille d'hélicoptère d'attaque Cobra pour l'armée américaine.



Le tout premier lot d'hélicoptères H-1 Huey avait été commandé par l'USMC en 1962, suivi du lancement du premier hélicoptère d'attaque AH-1 Cobra dont il dérive directement, quatre ans plus tard.



Quant à la dernière génération, Bell aura livré 189 AH-1Z Viper au Corps des Marines, en plus des 160 exemplaires de l'hélicoptère utilitaire UH-1Y Venom.



Bell Textron précise que la ligne de production des hélicoptères implantée à Amarillo (Texas) reste évidemment en activité pour soutenir les ventes à l'export.



L"hélicoptériste américain doit d'ailleurs encore produire des AH-1Z Vipers pour le Royaume de Bahreïn ainsi que huit UH-1Y et quatre AH-1Z pour la République tchèque l'année prochaine.



(Photo © Bell Textron)