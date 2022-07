BBAM commande neuf Boeing 737-800BCF

(Farnborough 2022) BBAM a décidé d'augmenter sa flotte de Boeing 737-800BCF (Boeing Converted Freighter) et signé une commande ferme pour neuf appareils supplémentaires avec l'avionneur américain.



Cet accord porte à quarante le nombre de 737-800BCF pour lesquels la société de leasing s'est engagée.



Cette commande lui permettra de devenir le premier client à réceptionner un BCF issu du nouveau centre de conversion qu'érige KF Aerospace au Canada. Deux lignes doivent ouvrir en 2023.



Boeing rappelle que le 737-800BCF a enregistré des commandes pour plus de 250 appareils, dont plus de 90 ont déjà été livrés.



(Image © Boeing)