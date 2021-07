BBAM commande 12 Boeing 737-800BCF supplémentaires

Le loueur californien BBAM annonce avoir signé un nouveau contrat avec Boeing portant sur 12 Boeing 737-800BCF supplémentaires, ce qui porte désormais à 31 appareils du même type ses commandes et engagements.



BBAM précise aussi qu'il sera le client de lancement des deux nouvelles lignes de conversions qui seront mises en place au Costa Rica à partir de l'année prochaine par la société MRO Cooperativa Autogestionaria de Servicios Aeroindustriales (COOPESA), conformément à l'annonce de Boeing de mai dernier.



La société MRO costaricaine va convertir des 737-800 à Alajuela, sur le site de l'aéroport international de la capitale San José, avec une première ligne de conversion qui devrait ouvrir dès le début de 2022, suivi de la seconde plus tard cette même année.



Pour rappel, Boeing fait convertir ses 737-800 passagers en version tout cargo sur trois sites qui sont aujourd'hui tous établis en Chine : Boeing Shanghai Aviation Services (BSAS) à Shanghai, Guangzhou Aircraft Maintenance Engineering Company Limited (GAMECO) à Canton et Taikoo (Shandong) Aircraft Engineering Co. Ltd. (STAECO) à Jinan.



Principalement utilisé pour le fret express et sur des liaisons courtes, le 737-800BCF peut transporter 23,9 tonnes de marchandises et dispose d'un rayon d'action maximal de 3750 kilomètres.



Le programme 737-800BCF (Boeing Converted Freighter) totalise désormais plus de 200 commandes et engagements de 15 clients sur quatre continents.



(Image © Boeing)