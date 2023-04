BBAM a levé 1,5 milliard de dollars pour son deuxième fonds aéronautique

Le loueur américain BBAM annonce avoir bouclé la constitution d'un second fonds qui sera dédié à l'investissement dans des avions commerciaux en leasing.



Baptisé Incline Aviation II, ce nouveau fonds est composé d'engagements pour environ 1,5 milliard de dollars.



BBAM précise qu'il réunit un groupe diversifié d'investisseurs institutionnels, y compris certains des plus grands régimes de retraite publics et privés mondiaux ainsi que des fonds souverains.