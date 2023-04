Barfield signe un accord de 2 ans avec AerFin pour des réparations d'équipements d'A320 et d'E170/190

Barfield, filiale américaine d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) a conclu un accord de réparation d'équipements de deux ans avec la société MRO britannique AerFin.



L'accord couvre une grande variété de références de pièces pour aider AerFin à assurer la maintenance des Airbus A320 et Embraer E170/E190.



Implanté à Cardiff et à Londres Gatwick, AerFin se concentre particulièrement sur les monocouloirs et les avions régionaux de la famille E-Jet. La société MRO propose notamment un portefeuille de services de type PBH ainsi que la location de moteurs et d'APU.



Barfield et AerFin collaboraient déjà sur ces plateformes depuis une dizaine d'années.