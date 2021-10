Barfield nomme Sébastien Losy vice-président de GSTE, Trading and Distribution

Barfield annonce la nomination de Sébastien Losy en tant que vice-président de Ground Support Test Equipment (GSTE), Trading and Distribution.



A cette fonction, il sera chargé de consolider la position de la société dans la conception, la fabrication et la réparation d'équipements de test, ainsi que d'optimiser la vente de LRU et de pièces détachées.



Il devra également renforcer les liens de Barfield avec les OEM européens pour étendre leur réseau sur le continent.



Sébastien Losy travaille pour Barfield depuis près de vingt ans, durant lesquels il a évolué dans le marketing, la communication, le développement commercial, la tarification, et, jusqu'à dernièrement, la transformation et l'innovation.