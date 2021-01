Barfield ajuste son organisation

Barfield, filiale américaine d'Air France Industries KLM Engineering & Maintenance (AFI KLM E&M) annonce deux nominations pour améliorer encore son efficacité, aligner les fonctions et renforcer son portefeuille d'activités et son expansion technologique.



Anthony Imparato est ainsi nommé vice-président des opérations et de la qualité pour les installations de Miami, Doral, Louisville et Phoenix. Il a précédemment occupé le même poste pour les usines Barfield de Miami, Louisville et Phoenix.



Barfield a également choisi Gilles Mercier pour diriger son département « Customer Care and Business Development ». Il était auparavant vice-président directeur des opérations des installations de Barfield à Doral.