Bamboo Airways se rapproche de GE pour les moteurs de ses Boeing 787

En marge du voyage de travail aux États-Unis du président vietnamien Nguyen Xuan Phuc, Bamboo Airways a signé un important protocole d'accord avec General Electric (GE) portant sur l'acquisition et l'entretien des moteurs GEnX pour sa flotte de Boeing 787-9.



La transaction est évaluée à près de 2 milliards de dollars au prix catalogue.



Bamboo Airways dispose en effet d'un carnet de commandes de trente 787 dont trois ont déjà été réceptionnés (deux étant pris en location chez GECAS). Cette flotte sera principalement déployée sur les liaisons intercontinentales, notamment entre le Vietnam et les États-Unis (dont les premières routes sont annoncées dès le début de l'année prochaine).



Selon l'accord, les GEnx seront livrés à partir de 2022.



Le transporteur a également signé un protocole d'accord avec CFM International (une coentreprise de GE et Safran Aircraft Engines) portant sur la sélection des moteurs LEAP-1A et les services de maintenance pour l'ensemble de sa commande de 50 appareils de la famille A320neo.



(Photo © Bamboo Airways)