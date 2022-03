Bamboo Airways et AFI KLM E&M veulent étendre leur collaboration

AFI KLM E&M et Bamboo Airways ont signé un protocole d'accord qui ouvre la voie à un renforcement de leur collaboration.



La société de maintenance a déjà conclu plusieurs accords avec la compagnie vietnamienne portant sur la maintenance de ses Boeing 787, Airbus A320 et Embraer.



Elles envisagent désormais de les étendre dans le domaine de l'entretien moteur, pour les GEnx des 787 et ceux de la famille A320 - elle exploite des A319 et A320ceo équipés de V2500 et des A321ceo, A320neo et A321neo motorisés par CFM International.



Bamboo Airways pourrait également recourir aux services d'AFI KLM E&M à Amsterdam pour les grandes visites de ses 787 mais aussi pour des opérations de maintenance en ligne sur ses escales.



Il aura par ailleurs accès aux capacités d'EPCOR pour l'entretien des APU de ses E-Jets (APS2300) et de ses Dreamliner (APS5000).



(Photo © AFI KLM E&M)