Bamboo Airways change de CEO et poursuit sa restructuration

Bamboo Airways annonce la nomination de Luong Hoai Nam au poste de directeur général. Il succède à Nguyen Minh Hai, qui avait été nommé en mai dernier mais avait annoncé sa démission au bout de deux mois.



Titulaire d'un doctorat en aviation obtenu en Russie, Luong Hoai Nam possède plus de trente ans d'expérience dans le secteur de l'aviation et du tourisme. Il a notamment été directeur du département de la planification des marchés de Vietnam Airlines, PDG de Jetstar Pacific Airlines et DGA de Vietstar Airlines.



Sa nomination est une étape dans le processus de restructuration de Bamboo Airways, mise à mal par la crise liée à la pandémie de covid-19 et qui a vu le remaniement complet de sa structure d'investisseurs et d'administration. Elle doit permettre de stabiliser les opérations, rendre la compagnie de nouveau attractive puis de se développer.



« Notre objectif ultime est de stabiliser les opérations et de créer des opportunités de croissance future. L'un de nos premiers objectifs est de ramener la taille de la flotte à 30 appareils, puis de la porter à 50 et au-delà », annonce Luong Hoai Nam.



Bamboo Airways travaille au renforcement de son réseau de lessors et travaille avec Boeing et Airbus à la mise en oeuvre des accords d'acquisition en cours, afin de préparer l'augmentation de la flotte à partir de 2024. Côté réseau, elle a ajusté ses fréquences à la demande sur les routes les moins rentables et va renforcer les plus importantes (depuis Hanoi, Ho Chi Minh Ville et Da Nang).



(Photo © Bamboo Airways)