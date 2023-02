Bahreïn : Texel Air va créer une filiale en Nouvelle-Zélande

La compagnie cargo bahreïnie Texel Air annonce la création d'une nouvelle filiale en Nouvelle-Zélande dénommée Texel Air NZ.



Le site Internet de Texel Air NZ indique que la compagnie a « investi dans une flotte de classe mondiale l'associant à une expertise locale pour soutenir les objectifs de fret et de logistique de ses clients à travers l'Australasie ».



Texel Air NZ prévoit d'obtenir son CTA en mai et de démarrer ses opérations dans la foulée à partir d'Auckland.



Sa flotte de lancement comprendra un unique Boeing 737-800BCF (Boeing Converted Freighter).



Texel Air exploite quant à elle une flotte de 5 appareils depuis sa base de Manama : un 737-300F, deux 737-700FC (FlexCombi) et deux 737-800BCF. Elle attend deux 737-800BCF supplémentaires.