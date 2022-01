Babcock France peut désormais intervenir sur ses nouveaux hélicoptères H145 D3

Babcock France a décroché les certifications Part CAMO et PART 145 de la part de l'OSAC pour la maintenance de ses hélicoptères H145 D3 sur son site de Cannet-des-Maures (Var).



Il s'agit de pouvoir intervenir sur la nouvelle version à cinq pales du H145 d'Airbus Helicopters, un hélicoptère désormais présent dans la flotte de Babcok MCS France (photo). La nouvelle capacité a été officialisée la semaine dernière.



« Nous sommes honorés de recevoir ce nouvel agrément de l'OSAC pour notre site de maintenance du Cannet-des-Maures » a déclaré Christophe Mauron, Directeur de l'exploitation aérienne. « Ces certifications témoignent de l'expertise de nos mécaniciens et personnels ainsi que de la maturité de nos procédures » a-t-il ajouté.



Babcock France assure notamment des vols EMS pour le SMUR en région PACA (28 bases au total en France). Les ateliers de Babcock à Cannet-des-Maures interviennent sur les H135 et H145, avec en ligne de mire le nouveau H160 qui sera aussi opéré par le groupe.



(Photo © Babcock France)