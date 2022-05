Babcock a réceptionné le premier Airbus H160 français

Airbus Helicopters a livré à Babcock France le premier des six hélicoptères H160 destinés à la Marine nationale.



Le nouvel hélicoptère était présenté au centre de maintenance de Babcock du Cannet-des-Maures (Var) le 17 mai, à l'intérieur de son nouveau hangar de plus de 1000 m2 agréé PART 145. Il sera d'ailleurs modifié dans cette même installation par Babcock pour l'adapter aux missions SAR, avec notamment l'installation d'une console couplée au système optronique Euroflir 410 de Safran Electronics & Defense, l'intégration d'un bac étanche ainsi que d'un mur médical aux standards SAMU.



La Direction générale de l'armement (DGA) avait initialement commandé quatre H160 en janvier 2020, sous contrat de location-vente auprès du groupement formé par Airbus Helicopters, Babcock et Safran Helicopters Engines. Deux autres exemplaires avaient été ajoutés à ce contrat en mai 2021.



Ces hélicoptères composeront la flotte intérimaire (FI) des nouveaux hélicoptères de la Marine nationale qui seront modifiés Recherche & Sauvetage (SAR), en préparation de l'arrivée des futurs H160M Guépard qui font quant à eux partie du contrat du futur hélicoptère interarmées léger (HIL), avec 169 exemplaires destinés à l'armée de Terre (80), à la Marine nationale (49) et à l'armée de l'Air et de l'Espace (40) et livrables à partir de 2027.



Pour rappel, les H160 de la Marine nationale doivent assurer à partir de l'année prochaine et durant 10 ans des missions de recherche et sauvetage en Atlantique, dans la Manche et en Méditerranée. Leur maintenance en ligne sera quant à elle assurée par Babcock à partir des bases aéronavales de Lanvéoc-Poulmic, Cherbourg et Hyères.



(Photo © Babcock France)