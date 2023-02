Azul va déployer ses nouveaux Airbus A350 sur Paris Orly à partir du mois d'avril

La compagnie aérienne brésilienne Azul Linhas Aéreas (Azul) a décidé de faire de l'aéroport de Paris Orly sa deuxième destination en Europe après Lisbonne.



Azul va ainsi lancer une liaison régulière sans escale entre son hub de Campinas (São Paulo) et la plateforme du sud de Paris le 26 avril à raison de 6 rotations par semaine.



Les vols seront assurés en Airbus A350-900, des appareils configurés avec une cabine triclasse de 334 sièges : 33 en classe affaires, 118 en Azul Economy Xtra et 183 en classe économique.



L'aéroport d'Orly n'était plus relié au Brésil depuis 1974.



Pour rappel, la compagnie aérienne brésilienne a réceptionné son premier A350-900 en septembre 2022, un appareil précédemment exploité sous les couleurs de Hong Kong Airlines (groupe HNA) entre 2017 et 2019. Un second exemplaire lui a été remis en décembre et deux autres appareils du même type sont encore attendus par Azul.



Azul est par ailleurs en train de remplacer l'intégralité de sa flotte d'A330ceo par des A330neo (5 A330-900 livrés, trois autres commandés à Airbus au mois de décembre).



(Photo © Azul Linhas Aéreas)